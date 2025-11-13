Record speciale per Rovella nei top cinque campionati d'Europa

Non un periodo semplice quello vissuto ultimamente da Niccolò Rovella, ormai da settimane indisponibile per infortunio. Il centrocampista biancoceleste è fermo da fine settembre, quando nel corso del derby contro la Roma ha accusato un problema muscolare e da quel momento infatti è rimasto ai box. Il problema che continua a preoccupare il giocatore è la pubalgia, che già lo aveva debilitato in passato.

Dopo un periodo fuori dal campo, Rovella è chiaramente già intenzione a tornare e ad aiutare la squadra: reduce da emergenze continue a causa dei numerosi infortuni. Nel corso di queste settimane, il numero 6 biancoceleste ha scelto di non sottoporsi a alcun intervento chirurgico, seguendo invece una terapia conservativa.

Rovella ci prova con il Lecce

Il mediano cercherà senza dubbio di sfruttare questa sosta per gli impegni delle nazionali per recuperare al meglio in vista delle prossime sfide della Lazio: la prossima quella contro il Lecce all’Olimpico di Roma, per la quale Rovella punta a strappare la prima convocazione dopo settimane di assenza.

Il record

Nel frattempo, Sofascore ha pubblicato i record individuali registrati in un singolo match da tutti i giocatori dei top cinque campionati europei in questa stagione. Proprio in una di queste categorie, il centrocampista laziale ha raggiunto il suo record personale con nove passaggi chiave nella partita contro il Verona, dominata dalla Lazio, e terminata per un netto 4-0.

Il post