Moldavia-Italia, Riccio: "Loro giocano in casa ma noi dovremo imporci da subito"

La formazione azzurra scelta dal ct Gennaro Gattuso sta per scendere in campo allo stadio Zimbru di Chisinau per sfidare la Moldavia in un importante incontro valido per la qualificazione al Mondiale 2026. Poco prima dell'inizio del match il vice tecnico Luigi Riccio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai 1.

Quello che ha detto il mister, anche negli altri raduni è sempre stata la stessa cosa. Atteggiamenti, cultura del lavoro e spirito di sacrificio: non sono mai mancati, sono cresciuti e dovremo alimentarli anche stasera.