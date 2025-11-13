Moldavia-Italia, Riccio: "Loro giocano in casa ma noi dovremo imporci da subito"
Il vice tecnico Luigi Riccio ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima dell'inizio dell'incontro Moldavia-Italia, ecco le sue parole
La formazione azzurra scelta dal ct Gennaro Gattuso sta per scendere in campo allo stadio Zimbru di Chisinau per sfidare la Moldavia in un importante incontro valido per la qualificazione al Mondiale 2026. Poco prima dell'inizio del match il vice tecnico Luigi Riccio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai 1.
Le dichiarazioni del vice mister Luigi Riccio a Rai 1
L'atteggiamento dell'Italia
Quello che ha detto il mister, anche negli altri raduni è sempre stata la stessa cosa. Atteggiamenti, cultura del lavoro e spirito di sacrificio: non sono mai mancati, sono cresciuti e dovremo alimentarli anche stasera.
I numerosi cambi
Ci basiamo su quello che vediamo in allenamento. Ci fidiamo molto dei giocatori che saranno in campo e ci aspettiamo molto da loro.
L'incontro con la Moldavia
Dipende molto da noi e dall'atteggiamento, ma queste gare nascondono sempre qualche insidia. Sono nel loro stadio e vorranno fare bella figura, ma noi dovremo avere voglia di imporci da subito.
