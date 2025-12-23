Mercato bloccato? Ecco il comunicato della Lazio
𝐋𝐚 𝐒.𝐒. 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨 può 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨.
Sarri, Fabiani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo.
Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita.
Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società.
Il futuro si costruisce passo dopo passo.