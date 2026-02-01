Pedullà: "Lazio, nessun nuovo innesto in difesa. Romagnoli e Rugani…"

Dopo la telenovela Romagnoli conclusasi con la permanenza del centrale biancoceleste nella Capitale, la Lazio ha congelato le altre operazioni in entrata per quel che riguarda il reparto arretrato.

Nessun nuovo acquisto in difesa previsto

Rugani - Depositphotos

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio ha ringraziato Daniele Rugani, con il quale era tutto fatto, ma non affonderà per nessun nuovo difensore rimanendo dunque con Romagnoli e la batteria di centrali già a disposizione. Rugani resta dunque in orbita Fiorentina, che rimane interessata al calciatore bianconero.

