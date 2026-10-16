Verso Juventus-Lazio, Spalletti sorride: due recuperi importanti in casa bianconera

All'indomani della vittoria in rimonta conquistata in Europa League sul campo del Celta Vigo, la squadra bianconera è tornata immediatamente sul terreno di gioco per preparare il prossimo fondamentale appuntamento di campionato. Ad attendere la formazione di Spalletti c'è infatti la sfida contro la Lazio.

Spalletti sorride: due recuperi in casa Juventus

Nel corso della seduta di allenamento odierna, il tecnico Luciano Spalletti ha potuto accogliere un'ottima notizia direttamente dal campo. Come riportato da tuttojuve.com, Zeki Celik e Jérémie Boga si sono regolarmente allenati insieme al resto dei compagni. Entrambi i giocatori hanno superato i rispettivi problemi fisici e svolto l'intero lavoro con il gruppo, mostrando un buon livello di condizione.

​L'importanza dei due rientri

​Il recupero del terzino e dell'esterno d'attacco rappresenta un'ottima boccata d'ossigeno per lo scacchiere tattico di Spalletti. Salvo imprevisti, le due pedine saranno regolarmente a disposizione per il big match contro gli undici di Gennaro Gattuso.