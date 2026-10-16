Verso Juventus-Lazio, Spalletti sorride: due recuperi importanti in casa bianconera
In vista del Big match contro la Lazio, il mister Luciano Spalletti recupera due pedine, ecco di chi si tratta
All'indomani della vittoria in rimonta conquistata in Europa League sul campo del Celta Vigo, la squadra bianconera è tornata immediatamente sul terreno di gioco per preparare il prossimo fondamentale appuntamento di campionato. Ad attendere la formazione di Spalletti c'è infatti la sfida contro la Lazio.
Spalletti sorride: due recuperi in casa Juventus
Nel corso della seduta di allenamento odierna, il tecnico Luciano Spalletti ha potuto accogliere un'ottima notizia direttamente dal campo. Come riportato da tuttojuve.com, Zeki Celik e Jérémie Boga si sono regolarmente allenati insieme al resto dei compagni. Entrambi i giocatori hanno superato i rispettivi problemi fisici e svolto l'intero lavoro con il gruppo, mostrando un buon livello di condizione.
L'importanza dei due rientri
Il recupero del terzino e dell'esterno d'attacco rappresenta un'ottima boccata d'ossigeno per lo scacchiere tattico di Spalletti. Salvo imprevisti, le due pedine saranno regolarmente a disposizione per il big match contro gli undici di Gennaro Gattuso.