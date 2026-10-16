Settore Giovanile Lazio: il programma del weekend
Domenica ci sarà spazio per i campionati regionali con tre gare casalinghe e una in trasferta
Tutte e sei le squadre agonistiche del Settore Giovanile della Lazio scenderanno in campo questo weekend, tra sabato 17 e domenica 18 ottobre.
Under 14 Regionali Eccellenza e Under 14 Pro
I ragazzi di Spiridigliozzi ospiteranno il Fiumicino al Green Club. Domenica pomeriggio, sempre nello stesso luogo, ci sarà spazio per l'esordio stagionale per gli aquilotti classe 2013 guidati da Matteo Grassi. La Lazio attenderà infatti il Benevento, una delle new entry inserite nel gruppo 6.
Campionati Nazionali
Domenica ci sarà invece spazio per i campionati regionali con tre gare casalinghe e una in trasferta. L'Under 15 di Gualdaroni affronterà al centro sportivo “La Borghesiana” il Benevento alle 13:30, poi si scontrerà con lo stesso avversario l'Under 16 di Simone Runghetti. L'under 17 di Fazi sarà impegnata contro il Palermo al “Salaria Sport Village”. L'under 18 di Lombardi sarà impegnata nell'unica trasferta del fine settimana a Frosinone.
Tutte le date e orari
Under 18 Professionisti -7^ Giornata
FROSINONE-LAZIO
Domenica 18 Ottobre, ore 15, Campo ‘Montorli’ – Boville Ernica (Frosinone)
Under 17 Serie A e B – 6^ Giornata
LAZIO-PALERMO
Domenica 18 Ottobre, ore 15:45, Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’- Roma
Under 16 Serie A e B - 6^ Giornata
LAZIO-BENEVENTO
Domenica 18 Ottobre, ore 15:45, Centro Sportivo 'La Borghesiana'- Roma
UNDER 15 Serie A e B - 6^ Giornata
LAZIO-BENEVENTO
Domenica 18 Ottobre, ore 13:30, Centro Sportivo 'La Borghesiana'- Roma
UNDER 14 Pro – 1^ Giornata
LAZIO-BENEVENTO
Domenica 18 Ottobre, ore 15, Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma
UNDER 14 Regionali Eccellenza - 5^ Giornata
LAZIO-FIUMICINO
Sabato 17 Ottobre, ore 11:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma