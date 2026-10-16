Settore Giovanile Lazio: il programma del weekend

Tutte e sei le squadre agonistiche del Settore Giovanile della Lazio scenderanno in campo questo weekend, tra sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Under 14 Regionali Eccellenza e Under 14 Pro

I ragazzi di Spiridigliozzi ospiteranno il Fiumicino al Green Club. Domenica pomeriggio, sempre nello stesso luogo, ci sarà spazio per l'esordio stagionale per gli aquilotti classe 2013 guidati da Matteo Grassi. La Lazio attenderà infatti il Benevento, una delle new entry inserite nel gruppo 6.

Campionati Nazionali

Domenica ci sarà invece spazio per i campionati regionali con tre gare casalinghe e una in trasferta. L'Under 15 di Gualdaroni affronterà al centro sportivo “La Borghesiana” il Benevento alle 13:30, poi si scontrerà con lo stesso avversario l'Under 16 di Simone Runghetti. L'under 17 di Fazi sarà impegnata contro il Palermo al “Salaria Sport Village”. L'under 18 di Lombardi sarà impegnata nell'unica trasferta del fine settimana a Frosinone.

Tutte le date e orari

Under 18 Professionisti -7^ Giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 18 Ottobre, ore 15, Campo ‘Montorli’ – Boville Ernica (Frosinone)

Under 17 Serie A e B – 6^ Giornata

LAZIO-PALERMO

Domenica 18 Ottobre, ore 15:45, Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’- Roma

Under 16 Serie A e B - 6^ Giornata

LAZIO-BENEVENTO

Domenica 18 Ottobre, ore 15:45, Centro Sportivo 'La Borghesiana'- Roma

UNDER 15 Serie A e B - 6^ Giornata

LAZIO-BENEVENTO

Domenica 18 Ottobre, ore 13:30, Centro Sportivo 'La Borghesiana'- Roma

UNDER 14 Pro – 1^ Giornata

LAZIO-BENEVENTO

Domenica 18 Ottobre, ore 15, Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma

UNDER 14 Regionali Eccellenza - 5^ Giornata

LAZIO-FIUMICINO

Sabato 17 Ottobre, ore 11:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma