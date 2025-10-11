Eleonora Goldoni: "Con il mio primo stipendio ci ho pagato l’affitto di casa. Le ragazze…"

In una lunga intervista al podcast "Doppio Passo", Eleonora Goldoni ha raccontato della sua carriera calcistica passando dalle difficoltà vissute agli inizi soprattutto a causa della scarsa considerazione che aveva il calcio femminile per poi terminare con la bellissima esperienza vissuta insieme alle sue compagne di nazionale all'europeo

Con il mio primo stipendio ci ho pagato l’affitto di casa, che poi l’ingaggio di una calciatrice non è paragonabile a quello di un calciatore. Qualche anno fa si è passati da un rimborso spese a poterti poi permettere a malapena di sopravvivere fino a metterti qualcosa da parte. Oggi è diverso. È la nostra lotta continua quella della parità di genere. Noi ci vogliamo far conoscere, ma l’interesse economico manca perché c'è poco seguito, molti non conoscono la materia. Poi, ad esempio, nel post europeo qualcuno si è accorto di noi. Ci sono stati anni nei quali la calciatrice faceva la stessa vita di un collega maschio, ma veniva considerata una dilettante con zero tutele, zero stipendi, solo un rimborso spese. Le ragazze prima di me ci hanno spianato la strada e dobbiamo solo essere grate a loro che hanno inseguito una passione. Loro non potevano vivere di calcio, facevano un secondo lavoro.