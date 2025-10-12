Gigot oggi compie gli anni: buon compleanno Samuel!

Oggi, 12 ottobre 2025, Samuel Gigot compie 32 anni e la società biancoceleste ha deciso di dedicargli uno spazio sui propri profili social, come Instagram e X.

Il difensore francese è fuori dal campo da diverso tempo a causa di problemi fisici, ma qualche giorno fa la Lazio ha reso noto che il calciatore sta iniziando un percorso riabilitativo. In attesa di rivederlo in campo, la redazione di LazioPress.it augura a Gigot i più sentiti auguri di buon compleanno!

Il profilo del calciatore

Nato ad Avignone nel 1993, Gigot ha iniziato la sua carriera da calciatore nel settore giovanile dell'Arles-Avignon, facendo il suo debutto in Ligue 2 nel 2013.

Dopo dieci anni - circa -, il difensore francese debuttò nella massima serie francese con l'Olympique Marsiglia.

Nell'agosto del 2024, Gigot è approdato in Serie A con la maglia della Lazio. Ha esordito con la maglia biancoceleste - nell'ottobre dello stesso anno - nel match europeo contro il Twente, per poi siglare la sua prima rete il mese successivo, contro il Bologna.

Il post social della Lazio