Calciomercato Lazio, Yuri Alberto e Rayan Rocha veri obiettivi? Lo svela Pedullà

Alfredo Pedullà si è espresso riguardo le ultime voci di mercato inerenti ad un interessamento da parte della Lazio per Yuri Alberto del Corinthians e Rayan Rocha del Vasco Da Gama.

Calciomercato Lazio: il punto su Rayan Rocha

Photo by Wagner Meier/Getty Images

Rayan Rocha non è di certo passato inosservato in questa stagione, infatti, i suoi 14 gol segnati gli hanno permesso di conquistare il titolo di miglior marcatore della squadra. Come riportato da Alfredo Pedullà, nonostante le voci di mercato riguardanti un interessamento della Lazio per l'attaccante del Vasco Da Gama, club brasiliano di Rio De Janeiro, le brillante prestazioni del calciatore hanno aumentato la sua valutazione fino a raggiungere cifre impensabili non solo per la Società biancoceleste ma anche per chiunque non si faccia problemi a spendere per comprare buoni giocatori, infatti, il suo club lo stima intorno ai 40-50 milioni di euro.

Nella pagina successiva il punto su Yuri Alberto