Boksic fa visita alla squadra prima di Verona-Lazio: le immagini

A renderlo pubblico è stata proprio la Lazio su Instagram: lo scatto con Rovella
La sfida di oggi contro il Verona per via delle tante assenze non sarà semplice ma Sarri e i suoi ragazzi vogliono regalare la prima gioia dell’anno ai tifosi. I nuovi acquisti Ratkov e Taylor saranno della partita, da capire se saranno impiegati da Sarri.
Lazio, Boksic fa visita alla squadra prima della partita contro il Verona
A renderlo pubblico è stata proprio la Lazio su Instagram: lo storico attaccante dei biancocelesti Alen Boksic ha fatto visita alla squadra prima della partita contro il Verona.