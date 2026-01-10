Toth-Lazio, spunta un indizio dal Ferencváros: lo rivela Pedullà

Una delle piste di mercato che la società biancoceleste sta seguendo con più attenzione è quella che porta a Alex Toth, centrocampista ungherese attualmente in forza al Ferencváros, per aumentare la competitività e la profondità nel reparto di mezzo.

Proprio riguardo al possibile affare, Alfredo Pedullà ha rivelato un segnale inaspettato che vede come protagonista proprio il giovane classe 2005: Toth non è stato convocato tra i titolari dai biancoverdi in vista dell'amichevole andata in programma quest'oggi contro l'Holstein Kiel.

Il post