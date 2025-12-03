Manfredini: "Dalle scommesse con Tare e Inzaghi, fino al rapporto con Lotito"
L'ex calciatore biancoceleste è tornato a parlare dei suoi anni alla Lazio
L'ex giocatore della Lazio, Christian Manfredini, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua carriera, tra cui quella ovviamente vissuta con la maglia biancoceleste.
Manfredini alla Gazzetta dello Sport
Sulle scommesse con Inzaghi e Tare? Ogni volta vinceva uno diverso. Puntavamo 50 euro su chi riusciva a bere tre litri di acqua o tè freddo in due minuti. Ci divertivamo un mondo, ci facevamo davvero tante risate.
Sul rapporto con Lotito
Se Lotito mi ha messo fuori rosa? Claudio è sempre stato molto diretto. È una persona che affronta lo scontro senza mezze misure: se non hai forza contrattuale, ti schiaccia. Non guarda in faccia nessuno: se non ti vuole, non ti vuole. Non sto dicendo che sia un metodo sbagliato, ma certo le cose si potrebbero gestire in modo diverso. Detto questo, alla Lazio ho passato anni splendidi e conservo tantissimi ricordi positivi.