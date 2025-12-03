Manfredini: "Dalle scommesse con Tare e Inzaghi, fino al rapporto con Lotito"

L'ex calciatore biancoceleste è tornato a parlare dei suoi anni alla Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images via Onefootball
Photo by Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images via Onefootball

L'ex giocatore della Lazio, Christian Manfredini, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua carriera, tra cui quella ovviamente vissuta con la maglia biancoceleste. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Manfredini alla Gazzetta dello Sport

Sulle scommesse con Inzaghi e Tare? Ogni volta vinceva uno diverso. Puntavamo 50 euro su chi riusciva a bere tre litri di acqua o tè freddo in due minuti. Ci divertivamo un mondo, ci facevamo davvero tante risate.

Sul rapporto con Lotito

Se Lotito mi ha messo fuori rosa? Claudio è sempre stato molto diretto. È una persona che affronta lo scontro senza mezze misure: se non hai forza contrattuale, ti schiaccia. Non guarda in faccia nessuno: se non ti vuole, non ti vuole. Non sto dicendo che sia un metodo sbagliato, ma certo le cose si potrebbero gestire in modo diverso. Detto questo, alla Lazio ho passato anni splendidi e conservo tantissimi ricordi positivi.

Buone notizie per Sarri: si avvicina il rientro per Cancellieri
Lazio, Gravina fa chiarezza sul blocco del mercato: "Lotito conosceva le regole, le ha votate"