Manfredini: "Dalle scommesse con Tare e Inzaghi, fino al rapporto con Lotito"

L'ex giocatore della Lazio, Christian Manfredini, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua carriera, tra cui quella ovviamente vissuta con la maglia biancoceleste.

Se Lotito mi ha messo fuori rosa? Claudio è sempre stato molto diretto. È una persona che affronta lo scontro senza mezze misure: se non hai forza contrattuale, ti schiaccia. Non guarda in faccia nessuno: se non ti vuole, non ti vuole. Non sto dicendo che sia un metodo sbagliato, ma certo le cose si potrebbero gestire in modo diverso. Detto questo, alla Lazio ho passato anni splendidi e conservo tantissimi ricordi positivi.