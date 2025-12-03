Lazio, Gravina fa chiarezza sul blocco del mercato: "Lotito conosceva le regole, le ha votate"
Le dichiarazioni del Presidente della Figc ai taccuini del Corriere dello Sport
Il blocco del mercato biancoceleste continua a essere al centro delle discussioni in casa Lazio, e non solo: sul tema è intervenuto anche il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.
Gravina al Corriere dello Sport sul blocco di mercato della Lazio
La situazione che ha coinvolto la Lazio? Il problema è stato il rapporto tra i ricavi e il costo del lavoro: pochi introiti e spese troppo elevate. Il risultato ha portato a tre parametri non rispettati, e da lì è scaturito il blocco del mercato.
Continua il Presidente della FIGC
Se bastava davvero un'iniezione di soldi da parte di Lotito? Non scherziamo. Gli indicatori sono oggettivi e approvati a marzo 2024. Se perseguiamo la demagogia non ne usciamo più. Tutti conoscevano le regole, compreso anche Lotito, che le ha votate.