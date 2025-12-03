Lazio, Gravina fa chiarezza sul blocco del mercato: "Lotito conosceva le regole, le ha votate"

Il blocco del mercato biancoceleste continua a essere al centro delle discussioni in casa Lazio, e non solo: sul tema è intervenuto anche il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

Gravina al Corriere dello Sport sul blocco di mercato della Lazio

La situazione che ha coinvolto la Lazio? Il problema è stato il rapporto tra i ricavi e il costo del lavoro: pochi introiti e spese troppo elevate. Il risultato ha portato a tre parametri non rispettati, e da lì è scaturito il blocco del mercato.

Continua il Presidente della FIGC