Designazione arbitrale: scelto il fischietto di Lazio-Milan

L'AIA attraverso un comunicato ufficiale ha reso note le designazioni arbitrali per la 4° giornata di Serie A

Beniamino Civitelli /
Marcenaro
Arbitro Marcenaro - Depositphotos

L'AIA attraverso un comunicato ufficiale ha reso note le designazioni arbitrali per la 4° giornata di Serie A. A dirigere Lazio-Milan, in programma sabato alle 18.00 ci sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La designazione arbitrale

MARCENARO (foto)

ROSSI C. – DI GIOIA

IV:       GUIDA

Squadra VAR

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

Diogo Leite si presenta: "Volevo fare la scelta giusta, la Lazio aveva queste caratteristiche. Su Gattuso..."
Fabiani in conferenza: " La rosa della Lazio oggi si attesta intorno ai 400 milioni di euro. Abbiamo patrimonializzato"