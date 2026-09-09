Designazione arbitrale: scelto il fischietto di Lazio-Milan
L'AIA attraverso un comunicato ufficiale ha reso note le designazioni arbitrali per la 4° giornata di Serie A
Arbitro Marcenaro - Depositphotos
L'AIA attraverso un comunicato ufficiale ha reso note le designazioni arbitrali per la 4° giornata di Serie A. A dirigere Lazio-Milan, in programma sabato alle 18.00 ci sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova.
La designazione arbitrale
MARCENARO (foto)
ROSSI C. – DI GIOIA
IV: GUIDA
Squadra VAR
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO