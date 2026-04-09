Verso Fiorentina-Lazio, cena di squadra e ritorni dall'infermeria

Prima dell’impegno di campionato contro la Fiorentina, la squadra si è organizzata e si è riunita ieri sera, dopo il doppio allenamento previsto da Sarri. Oggi il tecnico ha concesso una giornata di riposo al gruppo, che si ritroverà invece a Formello domani, dove inizierà la vera preparazione anti-Fiorentina.

Squadra unita a cena

Ieri sera, infatti, hanno organizzato una cena senza coinvolgere allo staff tecnico, un momento pensato per fare gruppo in vista dei prossimi impegni, soprattutto quello di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Il punto dall'infermeria: Gila da monitorare, Zac verso il ritorno

Arrivano buone notizie dall’infermeria: Maurizio Sarri ha potuto contare sul rientro prima di Basic tra i convocati per la sfida contro il Parma, così come di Patric. Pellegrini si è riunito ai compagni in allenamento, mentre Gila sta ancora lavorando a parte e le sue condizioni saranno valutate in vista della trasferta di Bergamo. Lo spagnolo potrebbe essere risparmiato in occasione delle trasferte contro Fiorentina e Napoli, per rivederlo in campo nel ritorno di Coppa Italia contro la Dea, ma sarà necessario prima monitorare l’infiammazione al tendine rotuleo che lo aveva costretto a uscire nel primo tempo contro il Bologna.

Anche questo fine settimana sarà decisivo per capire se Zaccagni riuscirà a recuperare. Al momento, sembra fuori pericolo un forfait contro l'Atalanta e, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, potrebbe anche scendere in campo per qualche minuto prima della sfida di Coppa Italia. Eventualmente, però, in caso di convocazione contro la Viola, quella sarebbe più che altro una convocazione simbolica.