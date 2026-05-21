Calciomercato Lazio, un attaccante della Bundesliga nel mirino: il profilo

Nuovo obiettivo per l'attacco della Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania e lanciate da fussballdaten.de, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Ermedin Demirović. Il centravanti bosniaco, classe 1998, è attualmente in forza allo Stoccarda e il suo profilo piace molto a Formello. La Lazio, però, non è sola: sul giocatore c'è da registrare anche l'interesse del Leeds in Inghilterra.

Il prezzo del cartellino è da top player

Trattenere l'attaccante è la priorità dello Stoccarda, che non ha intenzione di fare sconti. Per privarsi del suo gioiello, il club tedesco chiede una cifra decisamente importante, che si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro. Una valutazione che al momento frena la Lazio, soprattutto considerando l'affollamento e i tanti elementi già presenti nel reparto offensivo di Tudor.

I numeri di una stagione super

I dati confermano l'ottima annata della punta bosniaca, legata allo Stoccarda da un contratto fino al 2028. Demirović ha trascinato i suoi collezionando ben 15 gol e 5 assist in 37 presenze totali (per un totale di 2.283 minuti in campo). Un rendimento costante e di alto livello mostrato tra Bundesliga, Europa League, Coppa di Germania e Supercoppa.