Lazio, caos Isaksen: il danese si rifiuta di scendere in campo contro il Pisa

Non è stato un post-partita sereno in casa biancoceleste. Nonostante la vittoria casalinga per 2-1 contro il Pisa, arrivata ieri sera, a tenere banco non è il risultato sul campo ma un episodio che avrebbe coinvolto Gustav Isaksen.

Un episodio che fa discutere

Come ripottato da Il Messaggero, l'attaccante danese si sarebbe rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della sfida, un gesto che, se confermato, accenderebbe inevitabilmente i riflettori su un clima di tensione crescente all'interno dello spogliatoio.

Le possibili ragioni dello sfogo

​Alla base del gesto di Isaksen, secondo le prime ricostruzioni e i rumors che circolano nell'ambiente, potrebbe esserci un profondo risentimento legato alle scelte tecniche. Il danese, infatti, non avrebbe gradito la panchina iniziale nel match contro il Pisa, finendo per essere scavalcato nelle gerarchie da Cancellieri. Un'esclusione che, vissuta probabilmente come una bocciatura nel finale di stagione, potrebbe aver spinto il giocatore a una reazione impulsiva.