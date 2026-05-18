Lotito: "Tifosi? Non sanno aspettare. Sarri? Tutti utili ma nessuno indispensabile"

Claudio Lotito ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset al termine della finale degli Internazionali di Tennis.

Non è la prima volta ma è continua conferma di un campione, di una persona che concentra la sua testa e tutte le sue energie nel raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Nello sport significa che, oltre ad avere dei talenti come ha lui che sono rarissimi, ha una grande determinazione e applicazione che lo rendono imbattibile.

Calcio italiano? Ci vorrebbe un sistema che si regga sul cemento armato e non sulla sabbia e fare la formica e non la cicala, vale a dire creare le condizioni per riportare il calcio italiano a quello che è sempre stato nel passato e che oggi non è più.

Sicuramente per un Presidente, non avere la presenza dei propri tifosi non è una cosa positiva ma, nel momento in cui ci sono delle posizioni strumentali, uno di necessità fa virtù. In qualche modo bisogna cogliere gli aspetti positivi rispetto quelli negativi. Qualcuno lo dimentica o lo da per scontato ma quando presi la Società c'era una situazione drammatica, era fallita, oggi l'abbiamo riportata in una condizione di massima tranquillità e, soprattutto, stiamo lavorando sull'obiettivo di renderla immortale attraverso la realizzazione dello stadio, che significa rendere la Lazio autonoma da qualunque persona, anche da me, per renderla competitiva.

Purtroppo i tifosi che seguono interessi passionali, legati al momento, non hanno la capacità di aspettare e vogliono percorrere i tempi quando non ci sono le possibilità. Dal 30 novembre 2027 la Lazio acquisterà una forza importante perchè avrà cessatto di pagare tutti i debiti e avrà una casa di 30M che potrà utilizzare per poter fare nuovi investimenti e renderla competitiva. Il calcio è un problema non solo di invstimento ma anche di idee e squadra ma tutti devono lavorare, lo staff tecnico, la società, i giocatori ed anche i tifosi. Quando si crea uno scollamento diventa più complicato raggiungere gli obiettivi.

Quando abbiamo acquisito Sarri l'abbiamo fatto con un contratto triennale e con l'idea che saremo ripartiti da una squadra con la logica di ringiovanimento. Ho imparato che tutti sono utili ma nessuno indispensabile, sopratutto i giocatori se si vuole avere una società solida. Io sono 22 anni che ancora resisto, al contrario del calcio italiano e degli attacchi. Io sono convinto che il mio lavoro e la voglia di rendere la Lazio indipendente avrà i suoi frutti perchè oggi molte squadre dipendono dagli investitori mentre alla Lazio questo problema non c'è. Siamo ottavi e c'è la possibilità di ripartire, anche perche sotto la presidenza abbiamo vinto sei trofei.

Ora siamo ottavi o quello che sia (noni, ndr.), credo ci siano le condizioni per ripartire con la logica di patrimonializzazione, anche perché sotto la mia presidenza abbiamo vinto sei trofei. Nel momento in cui si farà lo stadio, e abbiamo presentato tutta la documentazione per farlo, cambierà il DNA di questa società dal punto di vista dell'organizzazione, delle risorse e delle prospettive future. Poi abbiamo dimostrato di essere sempre abbastanza competitivi, visto che siamo sempre andati in Europa.

Ora non ci siamo qualificati per il secondo anno di fila, ma quest'anno siamo arrivati in finale di Coppa Italia. L'avessimo vinta saremmo tornati in Europa. Il calcio sapete com'è, una traversa, un palo... E poi questa per la Lazio è stata una stagione assurda, in ventidue anni non ho mai visto niente di simile, con una miriade di infortuni di varia natura e mille episodi che hanno condizionato in modo significativo i risultati. Spero di aver messo alle spalle quest'annata e di ripartire con entusiasmo e con la volontà di poter fare molto meglio.