Torino-Juventus momentaneamente sospesa: cosa sta succedendo

Allo Stadio Olimpico Grande Torino ancora non è partito il calcio d'inizio tra Juventus e Torino.

Cosa sta succedendo

Juventus-Torino è stata momentaneamente sospesa per motivi legati agli scontri che si sono verificati nel pomeriggio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, un tifoso bianconero è stato ricoverato in codice rosso, e la tensione all'interno dello stadio si è alzata notevolmente. I tifosi della Juventus hanno chiesto di non giocare la partita, mentre i tifosi granata hanno ritirato tutti gli striscioni dalla curva. Le due squadre ancora non si sono presentate nemmeno nel tunnel che porta al campo.

Aggiornamento 21.20: secondo quanto riportato da Sky Sport, la partita dovrebbe giocarsi con il fischio d'inizio fissato alle 21:45.

IN AGGIORNAMENTO

Contemporaneità saltata

Nel frattempo le altre gare che si sarebbero dovute giocare in contemporanea con Torino-Juventus sono partite, pertanto la contemporaneità è saltata.