Pedro trasportato in ospedale: cosa filtra sulle sue condizioni

Durissimo colpo per Maurizio Sarri che, nel corso della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia , ha perso Pedro, favorito su Noslin per partire dal primo minuto.

Infortunio Pedro, trasportato in ospedale

Lo spagnolo era determinato a trascinare i compagni verso la vittoria, ma la sua gara si è interrotta bruscamente dopo un duro pestone di Odgaard sulla caviglia. Un colpo che ha obbligato il campione in spagnolo ad accasciarsi a terra: dopo l'ingresso dello staff medico, Pedro ha provato a lasciare il campo sulle proprie gambe, ma zoppicando vistosamente si è poi steso nuovamente a terra.

La scena e l'uscita dallo stadio in barella ha inevitabilmente fatto scattare l'allarme nell'ambiente, con la paura iniziale di una possibile frattura del perone.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'ipotesi più grave sarebbe stata scongiurata, anche se il giocatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Un momento di apprensione, ma allo stesso tempo toccante, visto che tutto il Dall'Ara si è alzato in piedi per applaudire la sua uscita. con tutto il Dallara che con un gesto di vicinanza applaudito in piedi l’uscita del calciatore.

C'è ottimismo sulle sue condizioni

Al momento si resta in attesa di comunicazioni ufficiali, ma filtra ottimismo: le frattura sembrano escluse, tuttavia saranno solo gli esami a chiarire l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

Stando invece a quanto riferito dal Corriere dello Sport, si tratterebbe “solo” di una distorsione, diagnosi che andrà confermata nelle prossime ore.