Noslin si riscatta: gol e gesto polemico per zittire le critiche

La negativa prestazione all'Allianz Stadium contro la Juventus oggi sembra solo un lontano ricordo. Noslin ha saputo sfruttare al meglio un ingresso tanto improvviso quanto inaspettato, offrendo un contributo importante alla squadra e siglando il gol del pareggio della Lazio.

La rete del riscatto

Una rete pesante, che ha permesso ai biancocelesti di rimettere in equilibro la gara ala Dall'Ara e di riscattarsi, anche simbolicamente, dopo il grave errore commesso nel finale contro i bianconeri: in quell'occasione l'olandese, a tu per tu con Di Gregorio, aveva calciato alle stelle, mancando clamorosamente lo specchio della porta.

Il gesto polemico

Dopo il gol è arrivato anche un gesto che non è passato inosservato: Noslin, rivolgendosi verso la telecamera, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, ha mimato un chiaro “Parlate, parlate…”, probabilmente in risposta alle critiche ricevute nei giorni successivi alla prova contro la Juventus.

La sua prestazione contro il Bologna si è rivelata determinante. Entrato a freddo a causa del problema fisico accusato da Pedro, l'esterno ha potuto scaldarsi solo nel corso dell'intervallo per attivarsi in vista del secondo tempo. Nonostante fosse un cambio forzato, si è fatto trovare pronto ed è risultato decisivo, contribuendo in modo concreto al passaggio del turno della Lazio ai calci di rigore.