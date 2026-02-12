Lazio-Atalanta, il dato sui biglietti venduti e il nodo sugli abbonati

La vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna non basta a fermare la contestazione della tifoseria biancoceleste.

Il dato sulla vendita

La vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna non basta a fermare la contestazione della tifoseria biancoceleste, determinata a proseguire. Dopo le due trasferte di Torino e Bologna, la Lazio si prepara a tornare all’Olimpico sabato 14 febbraio, quando ospiterà l’Atalanta in campionato. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, al momento sono stati venduti circa 2.700 biglietti, ma resta da valutare ancora il dato legato agli abbonati.

Il nodo sugli abbonati

La contestazione è iniziato con la diserzione in occasione della partita casalinga contro il Genoa, quando all'Olimpico si contarono appena 4.000 spettatori complessivi. Un segnale forte da parte del popolo biancoceleste, che ha scelto di manifestare il proprio dissenso nei confronti della società. Anche per la sfida contro l'Atalanta il dato definitivo dipenderà in larga parte dagli abbonati.