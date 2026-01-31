Sarri: "Non ci possono mettere pressione, si sapeva che era un Campionato di transizione"

Il mister Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la gara Lazio-Genoa e l'inserimento dei nuovi.

Le dichiarazioni di Sarri a LSC

Il trionfo ritrovato

Penso siano tre punti meritati, la squadra non è particolarmente serena sin questo momento. Si è visto nella prima mezz’ora, nel finale del primo tempo molto meglio e nel secondo abbiamo messo tanta pressione. Il fatto che la squadra non è serena si è visto nel rigore contro, il risultato è meritato. Sono contento soprattutto per i ragazzi perché hanno passato momenti difficili, partita difficile senza pubblico. Ho detto anche a loro che il fatto che non ci siano è l’ennesimo gesto d’amore.

I nuovi arrivati

Maldini è uno che ha delle qualità tecniche e fisiche importanti, per giocare in quel ruolo deve imparare che viene a giocare e poi attacca l’area. Ratkov è un giocatore da scoprire, l’inserimento è più lungo. Vediamo che tipo di evoluzione avrà. Non ci possono mettere nessun tipo di pressione, è stato dichiarato e palese che fosse un campionato di transizione e che dovevamo valutare una base su cui costruire la squadra. Andiamo avanti, l’aspetto caratteriale deve essere questo.

Lo stadio vuoto