Przyborek è arrivato a Villa Mafalda per le visite mediche

Beniamino Civitelli /

Adrian Przyborek è atterrato ieri intorno all'ora di pranzo salutando tifosi e giornalisti con un “Forza Lazio” ed in serata ha visto vincere al cardiopalma quella che sarà la sua nuova squadra grazie a Cataldi. Il classe 2007 polacco è ora pronto ad iniziare la sua nuova avventura con l'aquila sul petto.

Przyborek inizia le visite mediche

Come da programma, Adrian Przyborek si è recato puntuale alle 7.30 di mattina a Villa Mafalda per sostenere le visite mediche. Dopo aver concluso le visite di rito il classe 2007 polacco si recherà all'Isokinetic per i test atletici prima di dirigersi al Centro Sportivo di Formello per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti.

Il video dell'arrivo

IN AGGIORNAMENTO

Le foto dell’arrivo

