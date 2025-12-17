La Lazio vola in borsa, a breve intende quotarsi a New York

Ieri la Lazio ha suonato la campanella al NASDAQ, che simboleggia il termine delle contrattazioni. Come affermato dalla Lazio si tratta di un passo per ampliare il proprio business.

Come riporta l'AdnKronos, il titolo della Ss Lazio vola in borsa a +6.14% dopo che ieri il dg della società biancoceleste Enrico Lotito ha suonato la campana di chiusura delle contrattazioni al Nasdaq a New York, dove la società intende quotarsi a breve.

L’ultimo anno ha rappresentato un capitolo entusiasmante per la Lazio che ha gareggiato ai massimi livelli anche sul palcoscenico europeo della Uefa Europa League, mettendo in mostra talenti di livello mondiale e ispirando milioni di tifosi in tutto il mondo, mentre l’interesse globale per il calcio raggiunge livelli senza precedenti e il momento non potrebbe essere più significativo con la coppa del mondo Fifa in arrivo in Nord America nel 2026. Questo sport è pronto a unire culture e affascinare il pubblico come mai prima d’ora. La rappresentanza della Lazio testimonia la sua ambizione di essere parte della conversazione globale costruendo ponti tra sport, innovazione e finanza. La cerimonia è più di una celebrazione, segna una tappa fondamentale nel percorso internazionale della Lazio. Unendosi a noi al Nasdaq la Lazio entra a far parte di un gruppo selezionato di organizzazioni sportive globali che collaborano con uno dei principali mercati tecnologici e finanziari del mondo. Questo momento riflette una visione di crescita che va oltre il calcio, abbracciando opportunità nei media, nella tecnologia e nei mercati global. In un’epoca in cui l’industria sportiva è in rapida evoluzione, la Lazio dimostra leadership e lungimiranza, creando un modello sostenibile e scalabile per l’espansione internazionale. Pur preservando il patrimonio e i valori del club, questo approccio unisce, innovazione e accesso ai mercati globali, alla tradizione della Lazio, garantendo che il marchio rimanga competitivo e rilevante in un panorama globale dinamico. Congratulazioni a tutta l’organizzazione per continuare a valorizzare il gioco e ispirare tifosi di ogni continente. La campana di chiusura non è solo un gesto simbolico. E’ un segnale di ambizione, visione e opportunità per il futuro.