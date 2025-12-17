Neymar visita New York travestito per non essere riconosciuto

Risaputo come spesso le star del calcio rimpiangano l'essere “normali” senza dover passare le loro uscite pubbliche a scattare selfie o firmare autografi. E' proprio il caso che stiamo per narrare, che vede protagonista il calciatore brasiliano Neymar. Quest'ultimo nelle ultime ore ha visitato la città americana di New York ma ha escogitato il modo di passare completamente inosservato in mezzo alla folla che percorreva le strade della grande mela.

L'episodio

Il giocatore Neymar è stato paparazzato a New York con un travestimento insolito, pensato per passare inosservato tra la folla mentre si godeva qualche ora di relax lontano dai riflettori. Occhiali scuri, cappellino e abbigliamento casual: il campione ha scelto un look semplice ma furbo che ha ingannato molti passanti, ignari di avere accanto una star internazionale. Nonostante il tentativo di mimetizzarsi, alcune immagini sono finite online e hanno subito fatto il giro dei social, scatenando curiosità e ironia tra i fan. Una delle pagine social che ha riportato quanto accaduto è Kifalaspia. Di seguito le foto di Neymar.

L'attuale club di Neymar

Il fantasista 33enne ha fatto ritorno in patria per tornare a vestire la maglia bianconera del Santos con cui ha giocato per ben 10 anni ( dal 2003 al 2013 ) partendo dalle giovanili del club brasiliano. Finora il suo ritorno segna 19 partite con 8 reti realizzate.