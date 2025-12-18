Lazio-Cremonese: dove vedere il match della 16a giornata di Serie A in tv e streaming

Dopo la grande vittoria a Parma, la rosa biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo e a lottare per tentare di conquistare i 3 punti e scalare nuovamente la classifica di Serie A, tuttavia, per la gara contro la Cremonese il Comandante Maurizio Sarri dovrà fare a meno del capitano Mattia Zaccagni e di Toma Basic, squalificati durante l'incontro allo stadio Tardini.

Lazio-Cremonese: dove vedere il match in tv e streaming

Sabato 20 dicembre alle ore 18:00 è in programma l'incontro Lazio-Cremonese, valido per la 16a giornata di Serie A ed affidato al direttore di gara Luca Pairetto. i tifosi che non potranno recarsi allo stadio Olimpico potranno seguire il match sulla piattaforma Dazn e sostenere la loro squadra del cuore anche da lontano.

Nella pagina successiva tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per Lazio-Cremonese