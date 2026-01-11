Dia, in dubbio anche il senegalese: sirene rabe per lui?

Il mercato della Lazio resta in pieno fermento, tra strategie già delineate e possibili aggiustamenti legati alle uscite. Il reparto sotto osservazione continua a essere il centrocampo, dove Maurizio Sarri attende un ulteriore rinforzo dopo l’arrivo di Kenneth Taylor dall’Ajax. La dirigenza è al lavoro per completare il mosaico, consapevole che servirà ancora qualità per dare equilibrio e soluzioni alla squadra.

Ma attenzione anche all’attacco, dove potrebbero arrivare novità. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham, il club ha scommesso sul giovane Petar Ratkov, classe 2003 proveniente dal Salisburgo, profilo di prospettiva che Sarri dovrà ancora plasmare. Noslin ha conquistato spazio solo nelle ultime uscite, mentre Dia è attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Proprio il futuro dell’attaccante senegalese potrebbe riservare sorprese: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, su di lui ci sarebbero manifestazioni d’interesse dall’Arabia Saudita. Per ora nulla di concreto, ma al termine della competizione africana lo scenario potrebbe cambiare.