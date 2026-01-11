Il mercato della Lazio non fa sconti: anche Isaksen può partire

Nessun posto fisso in rosa

Alla Lazio è cambiata la linea sul mercato di gennaio: nessuno è considerato incedibile. Un principio chiaro, già applicato con le cessioni di Castellanos e Guendouzi, salutati rispettivamente in direzione West Ham e Fenerbahçe. Una strategia che potrebbe presto coinvolgere anche altri elementi della rosa biancoceleste.

Isaksen in attesa di offerte

Tra i nomi osservati con attenzione c’è quello di Gustav Isaksen. In presenza dell’offerta giusta, anche il danese potrebbe lasciare Roma. La società resta in attesa di proposte concrete, finora non pervenute. Proprio per questo, come riportato da Il Tempo, il giocatore sarebbe stato proposto al Brentford, club di Premier League.