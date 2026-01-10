Atalanta-Torino 2-0, doppio colpo della Dea e il Toro va Ko

Si chiude il sabato della 20sima giornata del campionato di serie A con Atalanta-Torino. Gli uomini di Palladino cerca di scalare la classifica dopo un periodo non dei migliori mentre i granata cercano di trovare continuità dopo continui alti e bassi. Il match finisce 2-0 per la Dea e a deciderlo ci pensano De Keteleare e Pasalic. Gli ospiti disputano un primo tempo sottotono senza creare pericoli. Nella ripresa la musica cambia con il Torino che crea moltissimo spesso schiacciando i padroni di casa. Non arriva però la concretezza nel trovare il gol e finisce con il doppio vantaggio dell'Atalanta.

Primo tempo

Passano pochi minuti e l'Atalanta trova l'episodio importante per indirizzare il match sui binari giusti. L'1-0 arriva grazie al poderoso stacco di testa di Charles De Keteleare. La partita prosegue in equilibro ma a creare più occasioni offensive sono i padroni di casa. Il Torino cerca di costruire qualcosa ma a vincere è la sterilità di attacchi fin troppo prevedibili e timidi.

Il secondo tempo

Lo spirito del Torino è tutt'altro nella ripresa e arrivano conferme dal rettangolo verde. Le offensive dei granata mette alle corde la Dea e Carnesecchi deve compiere un paio di parate importanti per far rimanere i suoi in vantaggio. L'Atalanta prova a costruire qualcosa con le ripartenze ed ogni volta che lo fa impensierisce gli avversari. Arriva il 2-0: Pasalic si lancia verso la porta battendo Paleari. Sospiro di sollievo per i tifosi che vedono concretizzarsi i tre punti.