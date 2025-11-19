Lazio, ecco il rendimento dei giocatori in prestito

Un nodo che potrebbe essere cruciale dalle parti di Formello sono i nomi dei giocatori della Lazio che attualmente si trovano in prestito in altri club. Un dettaglio che potrebbe diventare determinante sia per quello che riguarda una situazione legata all'ipotesi esuberi che per mettere in cascina un pò di liquidità, cosa che senza nascondersi troppo, farebbe molto comodo alla Lazio e a Claudio Lotito. Di seguito ecco una rapida analisi effettuata da Radio Laziale su quello che è il rendimento dei calciatori laziali in prestito.

I calciatori in prestito sulla pagina social di Radio Laziale

Solo un nome nella nostra serie A

L'analisi è chiara, la Lazio non ha grossi talenti che brillano particolarmente altrove. Il ritratto è chiaro ed evidenzia anche che l'unico calciatore in prestito che gioca nel campionato italiano di serie A è Romano Floriani Mussolini. Il terzino laterale veste quest'anno la maglia della Cremonese e dopo un inizio che lo ha visto come panchinaro fisso, si sta ritagliando un ottimo spazio mettendo in mostra le sue doti. La crescita è chiara ma la Lazio ha fissato un diritto di riscatto che rischierebbe di portare il calciatore lontano dalla capitale.