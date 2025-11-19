Provstgaard ospite speciale al torneo "Distinti e Forti" - FOTO

È giunta all'ottava edizione il torneo "Distinti e Forti", diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per i ragazzi di Santa Marinella. Un evento - nato dall'idea del professor Becherucci, da anni impegnato nella lotta contro il cyberbullismo e le droghe - tenutosi all'Istituto comprensivo Piazzale della Gioventù, e che ha uno scopo ben preciso: essere un'occasione per combattere bullismo, cyber-bullismo, e le dipendenze. Tutte tematiche importanti per sensibilizzare le nuove generazioni.

La partecipazione del difensore danese

Nel corso della manifestazione ha anche partecipato il difensore danese Oliver Provstgaard, rendendosi protagonista in una giornata all'insegna dell'inclusione. Il giocatore si è reso disponibile firmando autografi e posando per fotografie con alcuni giovani tifosi.

La foto