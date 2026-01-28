Napoli eliminato e le altre italiane solo ai playoff

Serata di verdetti per la coppa dalle grande orecchie. Si è, infatti, ufficialmente conclusa la fase iniziale a girone unico di Champions League. Nessuna italiana passa direttamente agli ottavi con Inter, Juve e Atalanta che dovranno passare per i playoff mentre il Napoli ha dovuto mandare giù una pesante eliminazione. Le italiane quindi brillano ma fino ad un certo punto in Champions.

Napoli

La squadra di Conte viene sconfitta al Diego Armando Maradona contro il Chelsea con i Blues che passano in vantaggio con il rigore di Enzo Fernandez ma poi subiscono la rimonta azzurra con le reti di Vergara e Olivera nei primi 45 minuti di match. Nel secondo tempo però, tracollo partenopeo con gli inglesi che grazie alla doppietta di Joao Pedro portano a casa la vittoria e si qualificano direttamente agli ottavi.

Inter

Cinismo nerazzurro stasera con gli uomini di Chivu si impongono per 0-2 sul Borussia Dortmund, a mettere la firma sul match sono le reti di Dimarco e Diouf. Un successo comunque amaro che non regala ai nerazzurri il passaggio diretto.

Juventus

Tanta noia invece sul campo dei bianconeri un pari noioso infatti che non va oltre lo 0-0 contro il Monaco: anche per Spalletti ed i suoi serviranno quindi i playoff.

Atalanta

Sconfitta in trasferta per l'Atalanta di Palladino che cade per 1-0 in casa dell'Union SG che vince ma viene eliminato. La Dea andrà a giocarsi gli ottavi di Champions League ai playoff.

Tutti i risultati di stasera

Napoli-Chelsea 2-3

Union SG-Atalanta 1-0

Monaco-Juventus 0-0

Borussia Dortmund-Inter 0-2

Atletico Bilbao-Sporting 2-3

Liverpool-Qarabag 6-0

Barcellona-Copenhagen 4-1

Ajax Olympiacos 1-2

Psg-Newcastle 1-1

Eintracht-Tottenham 0-2

Atletico Madrid-Bodo/Glimt 1-2

Bayer Leverkusen-Villarreal 3-0

Arsenal-Kairat 3-2

Pafos-Slavia Praga 4-1

Manchester City-Galatasaray 2-0

Brugge-Marsiglia 3-0

Benfica-Real Madrid 4-2

PSV-Bayern Monaco 1-2

La classifica finale

Arsenal 24

Bayern Monaco 21

Liverpool 18

Tottenham 17

Barcellona 16

Chelsea 16

Sporting 16

Manchester City 16

Real Madrid 15

Inter 15

PSG 14

Newcastle 14

Juventus 13

Atletico Madrid 13

Atalanta 13

Leverkusen 12

Borussia Dortmund 11

Olympiacos 11

Brugge 10

Galatasaray 10

Monaco 10

Qarabag 10

Bodo/Glimt 9

Benfica 9