Napoli eliminato e le altre italiane solo ai playoff
Ecco tutti i risultati della Champions League con i club italiani che brillano in parte
Serata di verdetti per la coppa dalle grande orecchie. Si è, infatti, ufficialmente conclusa la fase iniziale a girone unico di Champions League. Nessuna italiana passa direttamente agli ottavi con Inter, Juve e Atalanta che dovranno passare per i playoff mentre il Napoli ha dovuto mandare giù una pesante eliminazione. Le italiane quindi brillano ma fino ad un certo punto in Champions.
Napoli
La squadra di Conte viene sconfitta al Diego Armando Maradona contro il Chelsea con i Blues che passano in vantaggio con il rigore di Enzo Fernandez ma poi subiscono la rimonta azzurra con le reti di Vergara e Olivera nei primi 45 minuti di match. Nel secondo tempo però, tracollo partenopeo con gli inglesi che grazie alla doppietta di Joao Pedro portano a casa la vittoria e si qualificano direttamente agli ottavi.
Inter
Cinismo nerazzurro stasera con gli uomini di Chivu si impongono per 0-2 sul Borussia Dortmund, a mettere la firma sul match sono le reti di Dimarco e Diouf. Un successo comunque amaro che non regala ai nerazzurri il passaggio diretto.
Juventus
Tanta noia invece sul campo dei bianconeri un pari noioso infatti che non va oltre lo 0-0 contro il Monaco: anche per Spalletti ed i suoi serviranno quindi i playoff.
Atalanta
Sconfitta in trasferta per l'Atalanta di Palladino che cade per 1-0 in casa dell'Union SG che vince ma viene eliminato. La Dea andrà a giocarsi gli ottavi di Champions League ai playoff.
Tutti i risultati di stasera
Napoli-Chelsea 2-3
Union SG-Atalanta 1-0
Monaco-Juventus 0-0
Borussia Dortmund-Inter 0-2
Atletico Bilbao-Sporting 2-3
Liverpool-Qarabag 6-0
Barcellona-Copenhagen 4-1
Ajax Olympiacos 1-2
Psg-Newcastle 1-1
Eintracht-Tottenham 0-2
Atletico Madrid-Bodo/Glimt 1-2
Bayer Leverkusen-Villarreal 3-0
Arsenal-Kairat 3-2
Pafos-Slavia Praga 4-1
Manchester City-Galatasaray 2-0
Brugge-Marsiglia 3-0
Benfica-Real Madrid 4-2
PSV-Bayern Monaco 1-2
La classifica finale
Arsenal 24
Bayern Monaco 21
Liverpool 18
Tottenham 17
Barcellona 16
Chelsea 16
Sporting 16
Manchester City 16
Real Madrid 15
Inter 15
PSG 14
Newcastle 14
Juventus 13
Atletico Madrid 13
Atalanta 13
Leverkusen 12
Borussia Dortmund 11
Olympiacos 11
Brugge 10
Galatasaray 10
Monaco 10
Qarabag 10
Bodo/Glimt 9
Benfica 9