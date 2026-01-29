Adrian Przyborek sotto la lente: l'identikit del gioiellino polacco

A cinque giorni dalla chiusura ufficiale del mercato invernale, la Lazio si avvicina ad accogliere il quinto rinforzo di questa sessione di mercato. Il club biancoceleste è pronto a legarsi a uno dei talenti nati più promettenti del calcio europeo nati dopo il 2007: Adrian Przyborek, 19enne per cui la Lazio ha sbaragliato la concorrenza per portarlo nella Capitale biancoceleste, garantendo a Sarri un nuovo innesto seconda parte di stagione.

Lazio-Przyborek, le cifre dell'operazione

Si tratta di un vero e proprio gioiellino del calcio polacco, cresciuto nel settore giovanile del Pogoń Szczecin, e che non si è mai affacciato ad altre realtà. La Lazio è ad un passo dalla chiusura dell'operazione: Adrian è pronto ad approdare in un campionato prestigioso come quello della Serie A. Dopo aver avviato i contatti con il club polacco, la dirigenza biancoceleste ha trovato l’intesa definitiva per il trasferimento a titolo defintivo a fronte di un investimento di 4,5 milioni di euro più bonus. Una trattativa rapida che consentirà a Sarri di avere a disposizione un nuovo rinforzo, soprattutto per puntellare il reparto offensivo.

Caratteristiche tecniche e collocazione tattica

Il classe 2007, infatti, è perlopiù un trequartista, un centrocampista offensivo, capace di agire anche da esterno. Destro naturale, Przyborek possiede una buona fisicità, tanto che raggiunge i 184cm di altezza, e una buona progressione, caratteristiche che gli permettono di ricoprire ruolo di ala destra. Nonostante la giovane età e gli ampi margini di crescita, rappresenta già un ottimo assistman, grazie anche all’ottima tecnica individuale di cui dispone.

L'inizio di carriera e i numeri in stagione

La sua carriera è caratterizzata da un’ascesa estremamente rapida. Dopo esser cresciuto nel vivaio del Pogoń Szczecin, Przyborek è diventato il primo giocatore classe 2007 a esordire nella massima serie polacca nel febbraio 2023, dimostrando fin da subito il suo grande potenziale. Nel 2024 The Guardian lo ha inserito nella lista dei migliori giocatori nati nel 2007, confermandolo come un vero e proprio prospetto e permettendogli di ritagliarsi anche un ruolo da titolare nel Pogon.

Nel corso di questa stagione ha totalizzato 17 presenze in campionato, mettendo a referto due goal e due assist, oltre alle due presenze e al goal firmato in Coppa di Polonia. Da inizio anno è stato impiegato prevalentemente sulla trequarti, la sua versatilità gli ha permesso anche di essere utilizzato anche come esterno, sia di destra che di sinistra. Una duttilità importante, considerando i suoi 19 anni, che potrebbe garantire maggiore incisività al reparto offensivo di Maurizio Sarri, sotto la cui guida potrebbe crescere a grandi livelli. In attesa dell'ufficialità, la Lazio potrà comunque contare su un giovane di rilievo, pronto a compiere il definitivo salto in un contesto prestigioso come quello del campionato italiano.