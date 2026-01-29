Lazio, offerta importante per un centrocampista: la risposta

Il calciomercato si infiamma in casa biancoceleste. Mancano pochi giorni al termine della sessione invernale e la Lazio sembra aver messo finalmente il piede sull'acceleratore. Il giovane classe 2007 Przyborek è ai dettagli, ma potrebbe non essere l'unico innesto a centrocampo. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Marca, la Lazio sarebbe sulle tracce di Stefan Dzodic, centrocampista serbo di appena 20 anni in forza all'Almeria. Il club biancoceleste si sarebbe spinto oltre il semplice sondaggio, arrivando a formulare un'offerta di 18 milioni di euro (14 di base fissa e 4 di bonus).

La risposta del club spagnolo

Offerta importante in casa Lazio ma che però è stata però rifiutata. Non è chiaro se ci saranno rilanci dalle parti di Formello, ma l'Almeria non ha intenzione di indebolirsi a gennaio. Il club spagnolo crede molto nelle doti del classe 2005, in società ritengono che il suo valore sia più alto di quanto offerto dalla Lazio.

Il profilo di Dzodic

L'esplosione di Dzodic è recente: è arrivato in estate a parametro zero dal Montpellier, in Francia giocava molto poco ma nella seconda divisione spagnola sta trovando continuità. Un giocatore completo, molto tecnico che sa anche inserirsi bene. Si contraddistingue anche per un ottimo tiro dalla distanza, abile anche nel gioco aereo.