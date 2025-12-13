Conferenza Cataldi: "Rosso per Basic? Sembra veramente poco per buttare fuori un giocatore"

La conferenza stampa di Danilo Cataldi

Sulla vittoria della Lazio contro il Parma

Devo dire la verità. Anche a fine partita parlando tra di noi avevamo la sensazione che anche con due uomini in meno la partita potesse darci qualcosa. Con una palla inattiva o la giocata del singolo. C'era la sensazione non so come di portarla a casa. Questa Lazio è una squadra tosta, che non si dà alibi e scuse. Nonostante veniamo da periodi duri, con una serie di grossi infortuni, ci siamo stretti in quelli che eravamo. Avremo anche defezioni nella prossima. Va un po' cosi. Ma non molla questa Lazio. Soffre e gioca, ordinata anche in 9. Dobbiamo continuare così. Vediamo dove ci porterà questo cammino CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le occasioni create

Penso che a livello di produttività la squadra ha creato 3-4 situazioni importanti. E' normale che se poi riesci a sbloccarla, la partita diventa diversa. Ci manca qualcosa li davanti, ma non in termini di giocatori, ma di realizzazioni. Se riusciamo a creare due palle gol e buttarne dentro una, è diversa dal crearne sei e non farne nessuno. Ci manca finalizzare.

Come riesce a mantenere la calma

È dura. In alcune situazioni vedi delle cose un po' forzate. Non lo so. Io anche domenica avevo la sensazione che si potesse evitare quel rosso a Mario. E oggi come detto da Sarri dare quei due rossi. Quello di Mattia non l'ho visto. Quello di Toma, sembra veramente poco per buttare fuori un giocatore. Poi l'arbitro decide così. Devi trovare una tua tranquillità.

Quanto è importante per lui la Lazio