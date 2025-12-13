Parma-Lazio, Provstgaard: "Abbiamo vinto in nove giocatori, siamo soddisfatti"
Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara Parma-Lazio
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di Provstgaard a Lazio Style Channel
Il trionfo delle aquile al Tardini
É stata una partita bellissima, siamo soddisfatti per come abbiamo vinto in nove giocatori.
I tifosi
I tifosi sono stati fantastici, fino alla fine abbiamo un grande supporto da parte loro.
La minoranza numerica
Sappiamo bene quello che dovevamo fare, anche con due in meno. Con il mister lavoriamo tanto.