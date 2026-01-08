Hernanes su Lazio-Fiorentina furioso con Sozza: "Gudmundsson si butta, questo non è calcio..."
Hernanes ha commentato le controverse decisioni di VAR ed arbitro nella sfida di ieri tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina di Paolo Vanoli
Sembra non poter esistere una gara senza sviste arbitrali per la Lazio. Anche contro la Fiorentina la direzione di gara di Sozza ha lasciato perplessi per alcune decisioni davvero difficili da comprendere. Hernanes per DAZN ha analizzato il rigore concesso ai toscani per il presunto fallo di Mario Gila su Albert Gudmundsson. L’ex giocatore dei biancocelesti ha rilasciato delle dichiarazioni relative alle revisioni di Simone Sozza al VAR nel match tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina.
Il pensiero dell'ex centrocampista
Non capisco più le dinamiche delle scelte arbitrali, questo non è calcio. Gudmundsson si butta chiaramente, tant’è che l’arbitro inizialmente non fischia, poi viene richiamato dal VAR. Sono episodi che davvero mi disturbano.
Per Hernanes dubbio anche il rigore fischiato alla Lazio
Anche il rigore assegnato alla Lazio non è calcio. Sto seriamente pensando di entrare in silenzio stampa quando si parla di arbitri