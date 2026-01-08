Hernanes su Lazio-Fiorentina furioso con Sozza: "Gudmundsson si butta, questo non è calcio..."

Sembra non poter esistere una gara senza sviste arbitrali per la Lazio. Anche contro la Fiorentina la direzione di gara di Sozza ha lasciato perplessi per alcune decisioni davvero difficili da comprendere. Hernanes per DAZN ha analizzato il rigore concesso ai toscani per il presunto fallo di Mario Gila su Albert Gudmundsson. L’ex giocatore dei biancocelesti ha rilasciato delle dichiarazioni relative alle revisioni di Simone Sozza al VAR nel match tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina.

Non capisco più le dinamiche delle scelte arbitrali, questo non è calcio. Gudmundsson si butta chiaramente, tant’è che l’arbitro inizialmente non fischia, poi viene richiamato dal VAR. Sono episodi che davvero mi disturbano.