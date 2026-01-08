Ultim'ora, Marusic rinnova con la Lazio: i dettagli

Con il mercato di gennaio aperto senza vincoli la Lazio si può concentrare anche sulla questione dei rinnovi di contratto. Nei scorsi giorni è stato trovato l'accordo per prolungare il contratto di Basic in scadenza nel 2026, in questi minuti sembrerebbero esserci importanti novità riguardo un altro calciatore: stiamo parlando di Marusic.

Marusic rinnova il contratto con la Lazio: i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Il terzino montenegrino, punto fermo di Sarri in questa prima parte di stagione, ha rinnovato il proprio contratto con i biancocelesti. Il classe ’92 aveva precedentemente un contratto fino all’estate del 2026, motivo per cui sarebbe andato in scadenza nei prossimi mesi avendo l’opportunità di firmare a zero con un altro club. Il club capitolino, però, ha trovato l’accordo per il rinnovo riuscendo a blindare il giocatore.