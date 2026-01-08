Kenneth Taylor sbarca nella Capitale: le immagini e i video

Dopo Petar Ratkov, ufficializzato in giornata dalla Lazio, in questi minuti è sbarcato a Ciampino Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese classe 2002 ex Ajax è pronto a questa nuova avventura: i biancocelesti acquisiscono qualità tecnica, gol e assist, caratteristiche che mancavano al centrocampo di Sarri. Ecco le prime immagini e i video del suo arrivo a Ciampino.

Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images via Onefootball

Lazio, ecco Taylor: le immagini del suo arrivo a Ciampino

Il video