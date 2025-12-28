Fabbian alla Lazio? Arriva la risposta di Di Vaio

Nel pre partita di Bologna-Sassuolo, il direttore sportivo del Bologna Di Vaio ha fatto chiarezza sulle voci che vedono la Lazio interessata a Fabbian.

Se ne parla da quest'estate, anche quando la Lazio aveva il mercato bloccato. Non abbiamo necessità in entrata e neanche in uscita. La rosa è competitiva e il mister dà spazio a tutti. Poi, se qualcuno viene a chiederci di cambiare aria, ne parliamo.