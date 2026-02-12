Coppa Italia, Italiano: "Dobbiamo puntare all'Europa in questo finale di stagione"

Il mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della sfida Bologna-Lazio di Coppa Italia, terminata con il passaggio delle aquile in semifinale.

Quello che cercheremo di fare è arrivare a marzo-aprile dentro qualche competizione. In campionato dobbiamo tornare a vincere, ma abbiamo anche l'Europa League. Ci punteremo in questo finale di stagione. Avevamo questo tricolore sul petto, volevamo onorarlo. Non è facile arrivare in fondo tutti gli anni e vincere, con tutte le squadre che ci sono. Oggi abbiamo fatto di tutto per vincere. Siamo usciti a testa alta. Ora archiviamo e ripartiamo, siamo abituati. Il ritmo l'abbiamo metabolizzato, da domani pensiamo al campionato dove siamo in ritardo. Da un mese e mezzo abbiamo perso smalto, lucidità, qualità, concretezza e compattezza. Ogni sbavatura la paghiamo cara, davanti non concretizziamo tutto quello che produciamo. Abbiamo tempo per tornare quelli che eravamo. Secondo me anche questa prestazione è positiva, ripartiamo da qui per ritrovare quel Bologna.