Coppa Italia, Sarri: "Avere una squadra vera tra le mani dà gusto. Pedro? È in ospedale ma..."
Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della gara Bologna-Lazio di Coppa Italia, conclusasi con il passaggio delle aquile in semifinale.
Le dichiarazioni di Sarri a Sportmediaset
La trattenuta su Dele-Bashiru e la partita
Lo sbilanciamento è netto, in qualsiasi altra zona del campo l'arbitro fischia. E' da novembre che non perdiamo in trasferta, sono 3/4 mesi che stiamo facendo bene. Stiamo facendo quello che possiamo, forse di più. Sono contento per i miei giocatori e per tutti i laziali. Abbiamo sofferto nei primi 30′, sono andati sul dischetto con lucidità. Il percorso in Coppa Italia è ancora durissimo.
Romagnoli e Maldini
Alessio è importante per noi, ha in mano il joystick della nostra linea difensiva. Daniel se può deve fare dei passi avanti. Ha qualità tecniche e fisiche importanti, anche se non riesce a sfruttarle al 100%. Ma io la speranza ce l’ho. La squadra? Avere una squadra vera tra le mani dà gusto. Siamo gente che ha lo stesso obiettivo, che approccia le partite allo stesso modo. Poi il merito non è solo dell’allenatore, ma anche dei ragazzi.
Le condizioni di Pedro
Pedro è ancora in ospedale, però dalle prima analisi sembra che abbiano escluso fratture.