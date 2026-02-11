Coppa Italia, Sarri: "Avere una squadra vera tra le mani dà gusto. Pedro? È in ospedale ma..."

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della gara Bologna-Lazio di Coppa Italia, conclusasi con il passaggio delle aquile in semifinale.

Lo sbilanciamento è netto, in qualsiasi altra zona del campo l'arbitro fischia. E' da novembre che non perdiamo in trasferta, sono 3/4 mesi che stiamo facendo bene. Stiamo facendo quello che possiamo, forse di più. Sono contento per i miei giocatori e per tutti i laziali. Abbiamo sofferto nei primi 30′, sono andati sul dischetto con lucidità. Il percorso in Coppa Italia è ancora durissimo.