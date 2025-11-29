Milan-Lazio, Tomori nel pre: “Con l'Inter buona partita. Stasera vogliamo continuare"
L'intervento del giocatore rossonero nel pre partita di Milan-Lazio
In vista del calcio d’inizio di Milan–Lazio, il giocatore del club di Milanello ha presentato la sfida delle 20:45 ai microfoni di DAZN e Sky Sport per analizzare il momento della squadra guidata da Massimiliano Allegri.
Le sue parole a Dazn
Testa bassa e pedalare. Con l'Inter buona partita per noi perché era il derby, ma ne abbiamo tante per migliorare e finire dove vogliamo a fine stagione. Stasera vogliamo continuare.
Tomori a Sky Sport
Approcciamo la partita come tutta la stagione: con l'atteggiamento giusto. Partita difficile, ma siamo pronti. Ogni partita dobbiamo essere attenti, tutte ci possono fare male. Stasera è un'opportunità per fare meglio. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo continuare la strada.