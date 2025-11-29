Milan-Lazio, Tomori nel pre: “Con l'Inter buona partita. Stasera vogliamo continuare"

In vista del calcio d’inizio di Milan–Lazio, il giocatore del club di Milanello ha presentato la sfida delle 20:45 ai microfoni di DAZN e Sky Sport per analizzare il momento della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Testa bassa e pedalare. Con l'Inter buona partita per noi perché era il derby, ma ne abbiamo tante per migliorare e finire dove vogliamo a fine stagione. Stasera vogliamo continuare.