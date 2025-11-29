Milan-Lazio, Dia nel pre: “Dobbiamo giocare con umiltà. Sulla mancanza di goal..."

Le parole del calciatore biancoceleste nel pre partita di Milan-Lazio

Ginevra Sforza /

Poco prima del fischio d’inizio di Milan–Lazio, il giocatore biancoceleste, Boulaye Dia, ha parlato ai microfoni di DAZN, Lazio Style Radio e Sky Sport, soffermandosi su diverse tematiche legate al match in programma alle ore 20:45.

Il biancoceleste a LSC

Sarà necessaria una Lazio concentrata lungo tutta la gara. Abbiamo preparato bene la gara, dobbiamo solo fare la nostra gara con la giusta mentalità e personalità. Sul gol annullato contro il Lecce? Secondo me non era fallo, ma siamo già concentrati su questa sera. 

Sulla convocazione in Coppa d'Africa? Sarò presente questa sera e in Coppa Italia, credo di avere ancora una partita, ma devo prima aspettare che esce la lista per avere la conferma.

Il numero 19 a Dazn

La squadra sta crescendo, vero che prendiamo meno goal e la fase offensiva sta crescendo. Stasera abbiamo una partita difficile contro un Milan che sta in alta classifica, dobbiamo fare la partita con umiltà e personalità poi vedremo alla fine.

Dia a Sky Sport

Bella partita a San Siro, sappiamo che giochiamo con una squadra forte, dobbiamo solo fare la partita giusta per vincere. Se mi manca il goal? Questa è una realtà. È una cosa che non mi fa dubitare, ma lavoro sempre per fare. L'importante è che la squadra vinca.

 

