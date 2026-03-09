Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

Tutto pronto all'Olimpico, ecco le scelte iniziali di Sarri e Grosso per questa sfida

Emanuele Petrucci /
Sarri

Manca poco meno di un'ora al calcio d'inizio di Lazio-Sassuolo, i biancocelesti giocheranno la ventottesima giornata di Serie A in uno stadio semi deserto. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali del match: ecco le scelte iniziali di Sarri e Grosso.

Lazio
Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri.

A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Lazzari, Hysaj, Patric, Provstgaard, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia.

 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All.: Grosso.

