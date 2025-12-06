Lazio, tifo organizzato: "Ritorno di Immobile? Volevamo qualcosa in più ma la società..."

Una nuova stagione, due percorsi differenti, eppure il filo che unisce la leggenda Ciro Immobile e il club biancoceleste non potrà mai spezzarsi. Una storia d'amore cominciata nel lontano 2016, quando l'ex Capitano è arrivato alla Lazio ed ora, dopo 270 presenze e 169 gol in Serie A, i due innamorati si troveranno uno contro l'altro, infatti, domani 7 dicembre alle ore 18:00 è in programma la gara Lazio-Bologna, tuttavia, neanche un diverso colore di maglia potrà mai spezzare questo legame. Per commentare il ritorno a casa della leggenda della Lazio, che sarà accolto calorosamente da tutti i tifosi, è intervenuto il tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale.

Immobile - Fraioli

Le parole del tifo organizzato a Radio Laziale

Sicuramente Immobile verrà accolto con gli onori che si devono a una persona che ha fatto tanto per la Lazio, è stato il capitano, ci ha regalato gol spettacolari, tante emozioni, tanto amore per la tifoseria. Sarà accolto come si deve accogliere uno che ha dato tanto alla Lazio. Abbiamo fatto delle richieste alla società, vediamo cosa risponderà. Volevamo fare qualcosa di più grande di quello che faremo, ma in questo momento le condizioni non sono le migliori. Da parte della società non ha ricevuto nessun riconoscimento quando è andato via. Aspettiamo che domani verrà Ciro, lo attendiamo sotto la Curva. Vediamo la società cosa ci dirà, per il momento ci sono dei 'no', speriamo che diventino dei ‘sì’.

