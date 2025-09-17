Lutto nel mondo del calcio: morto l'ex calciatore Milovanovic

Notizia che è gettato nello sconforto e nel lutto il mondo del calcio serbo. L’ex centrocampista, Dejan Milovanovic, stava giocando una partita delle vecchie glorie tra i vecchi compagni della squadra biancorossa e del PKB, club minore di Belgrado. Protagonista anche di questa amichevole quando dopo appena 7 minuti aveva realizzato un gol. Poi il momento fatale che ha sorpreso tutti e che si è portato via il giovane ex calciatore a soli 41 anni.

L'episodio

Dejan Milovanovic si apprestava a battere uno dei tanti calci d'angolo battuti nella sua carriera, quando un attimo prima di calciare il pallone si è accasciato a terra. Per lui subito una perdita di conoscenza poi la morte, per lui è stato fatale un doppio infarto che ha reso inutili i soccorsi arrivati anche in tempi rapidi.

La sua carriera

Il club che lo ha visto maggiormente protagonista è stato la Stella Rossa di Belgrado. Con la maglia biancorossa ben 8 stagioni. Esperienze importanti anche in Grecia e in Francia vestendo rispettivamente le maglie di Panionios ( una stagione con 23 presenze e 2 reti ) e Lens, col club francese un totale di 4 stagioni con 50 presenze e 4 gol realizzati. La sua carriera lo ha portato a giocare anche con la maglia della sua nazionale, la Serbia.