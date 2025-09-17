Furlani, oro mondiale a Tokyo: salto lungo da record e sesto podio consecutivo

Furlani campione del mondo: oro nel salto in lungo a Tokyo

Mattia Furlani conquista l’oro nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo con un incredibile 8,39 al quinto tentativo, nuovo primato personale. La gara parte in salita con un nullo iniziale, seguito da un 8,13, un altro nullo e un 8,22. Al quinto salto arriva l’exploit che vale il titolo, superando il giamaicano Tajay Gayle (argento con 8,34) e il cinese Yuhao Shi (bronzo con 8,33).

Sei podi consecutivi per il giovane azzurro

Straordinaria la continuità del 20enne, allenato dalla madre Khaty Seck: nelle ultime due stagioni ha sempre conquistato un podio. Nel 2025 ha vinto l’argento europeo indoor ad Apeldoorn e due ori mondiali, uno a Nanchino al coperto e quello odierno a Tokyo all’aperto. Nel 2024, invece, aveva ottenuto l’argento mondiale indoor a Glasgow, l’argento europeo outdoor a Roma e il bronzo olimpico a Parigi.