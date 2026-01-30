Vasquez in conferenza: "Non voglio parlare dei rigori. Queste partite…"

Al termine della sfida contro la Lazio di mister Sarri è intervenuto in conferenza stampa il calciatore rossoblù, Johan Vasquez.

Il giocatore rossoblù in conferenza

Rigori? Non voglio parlare di quello, alla fine nel calcio c'è l'arbitro che deve prendersi la responsabilità. Dispiace perché sembrava una partita che potesse finire 2-2. Sull'episodio non c'è nulla da dire. Abbiamo fatto 90' alla grande che sa giocare questi momenti, alla squadra non si può dire nulla non era facile rimontare. Questa è la strada giusta.

Troopo coraggio nel finale?

Sul 2-2 ho visto la faccia di tutti era per andare a vincerla non pareggiare. Bisogna essere più maturi e consapevoli.

Salvezza